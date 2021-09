Fino all’ultimo battito, qual è la location della serie tv?

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata della fiction “Fino all’ultimo battito” diretta da Cinzia TH Torrini. Nel cast della serie TV troviamo Marco Bocci (nei panni di Diego Mancini), Violante Placido (Elena Ranieri), Bianca Guaccero (Rosa Patruno) e Loretta Goggi, che interpreta Margherita Ranieri.

“Fino all’ultimo battito” è un medical drama che gira intorno alle vicende di Diego, cardiochirurgo in ospedale. L’uomo infrange il codice deontologico e si ritrova sotto ricatto da parte di Cosimo Patruno, un boss sottoposto al 41 bis. Patruno riuscirà a fuggire dall’ospedale dove si trova per un’operazione: una situazione che farà scattare più di un sospetto alla pm Pansini, convinta che all’interno del plesso ospedaliero ci sia un basista che abbia facilitato la fuga del boss.

Diego è costretto a curare anche uno dei malviventi che si è ferito durante l’evasione di Cosimo Patruno, rischiando così di essere scoperto dalla moglie.

“Fino all’ultimo battito” è una serie caratterizzata da dodici episodi, suddivisi in sei serate, tutti in onda su Rai 1. La prima puntata è andata in onda giovedì 23 settembre: tutti gli episodi saranno disponibili in replica sulla piattaforma RaiPlay.

Molti fan della fiction si chiedono dove sia stata girata. I set sono stati tutti allestiti in località della Puglia, ovvero Lecce, Bari, Acquaviva e Bitonto. Inoltre, nella serie compare anche la Banchina di San Domenico e lo stadio Paolo Poli, entrambi a Molfetta; infine, alcune scene sono state girate nella meravigliosa Polignano a Mare.

