Vite al limite, come stanno Robin McKinley e Garrett Rogers oggi?

Vi ricordate di Robin McKinley e Garrett Rogers? Entrambi hanno partecipato a Vite al limite, ecco come stanno oggi

Robin McKinley ha partecipato a Vite al limite per cercare di risolvere il suo problema con il cibo. L’insegnata all’età di 40 anni non poteva più muoversi per via del suo peso, 648 chili. Era costretta ad utilizzare una sedia a rotelle perché la cartilagine delle ginocchia si era consumata e le ossa iniziavano a sfregarsi tra loro.

Anche il nipote della donna, Garrett Rogers, iniziava ad avere problemi di peso. La famiglia si è quindi rivolta al Dr. Younan per cercare di perdere peso, anche il fratello di Robin Chris avrebbe dovuto partecipare al programma ma è morto.

A soli 20 anni il peso del ragazzo era superiore ai 600 chili, stando al dottor Now era la persona più pesante al mondo. Grazie al programma il nipote di Robin è riuscito a perdere parecchio peso, dalle foto postate su Facebook si vede chiaramente che è più magro. Sia lui che la zia continuano ad impegnarsi per migliorare la qualità della loro vita.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui