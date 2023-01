Chi è Maria Damiani, moglie di Iginio Massari? I due hanno figli?

Maria Damiani è il nome della moglie del noto pasticcere Iginio Massari. Ma cosa sappiamo sulla coppia? Da quanto tempo sono sposati e soprattutto hanno dei figli oppure no?

Chi è Maria Damiani

Tutti conoscono il pasticcere Iginio Massari ma pochi conoscono invece la donna che da ormai molti anni si trova al suo fianco. Di chi stiamo parlando? La moglie di Massari si chiama Maria Damiani e i due sono convolati a nozze nell’ormai lontano 1968. A raccontare come si sono conosciuti è stata proprio la signora Massari nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale ha rivelato di aver conosciuto colui che è diventato suo marito quando erano solamente due ragazzi. Infatti lei aveva solo 16 anni mentre invece lui ne aveva 23. Maria Damiani ha rivelato che in realtà per lei non è stato amore a prima vista e in modo particolare al primo incontro a colpirla, e non positivamente, è stata la voce di Massari alla quale poi però ha detto di essersi abituata. Il loro incontro è avvenuto all’interno di una storica pasticceria di Brescia ovvero Camera dove lui ha lavorato per un periodo e dove lei lavorava come cameriera. Come Iginio Massari è riuscito a conquistare il cuore della Damiani? In occasione del suo compleanno le ha regalato una madonnina da lui dipinta. Un quadro speciale che la coppia ha scelto di conservare e di esporre nello studio dietro la Pasticceria Veneto ovvero la celebre pasticceria di Brescia aperta dalla coppia nel lontano 1971.

I racconti della donna

Sempre nel corso dell’intervista sopracitata la Damiani ha rivelato alcuni aneddoti legati alla sua vita matrimoniale con Massari. E nello specifico ha raccontato che proprio la sera prima delle nozze il pasticcere l’ha chiamata per rivelarle che non sarebbe riuscito a fare la torta. Poi ha raccontato che è stata proprio lei ad insistere per aprire la Pasticceria Veneto e di essere stata sempre lei a salvarlo dalla vendita, motivo per il quale ha voluto precisare che anche se il proprietario è il marito lei l’ha sempre sentita una cosa sua.

Iginio Massari e Maria Damiani genitori

Iginio Massari e Maria Damiani hanno figli oppure no? La risposta è si. Dalla loro unione sono infatti arrivati due figli. E di preciso una femmina di nome Debora che lavora nell’area comunicazione del padre. E poi ancora un maschio di nome Nicola che invece si occupa di gestire il locale Fermento.