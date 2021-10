Cotto e Mangiato, ricetta 1 ottobre 2021: crostata integrale alla marmellata

Ultima ricetta della settimana per cotto e Mangiato. Oggi Tessa ci delizia con una crostata integrale alla marmellata.

La ricetta

Per la ricetta abbiamo bisogno di:

2 uova

80 gramm di zucchero canna

1 limone

80 grammi di olio girasole

300 grammi di farina integrale

1 bustina di lievito

300 grammi di confettura

Preparazione

In una planetaria mettere le uova, lo zucchero di canna e la scorza di un limone grattugiata. Inizia ad impastare aggiungendo poi l’olio e la farina integrale e in ultimo il lievito. Adagia il composto su un piano da lavoro e finisci di compattarlo con le mani. Poi stendi e ottieni una forma tonda, adagia in un ruolo foderato di carta forno e versa la confettura sopra. Metti in forno a 180 gradi per 40 minuti, spolverata di zucchero a velo e la crostata sarà pronta.

