Gf Vip, Samy litiga con Alex, Signorini stizzito: “Vuoi stare zitto? Rispetta il mio lavoro”

Samy litiga con Alex Belli e Alfonso Signorini interviene stizzito durante la puntata del GF Vip 6

La puntata del 1 ottobre 2021 del Gf Vip 6 è iniziata con il botto. Dopo lo scontro tra le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si è parlato della lite tra Alex Belli e Samy nel corso della settimana. Tutto è nato dal rientro di Aldo Montano nella casa, annunciato dal Grande Fratello. L’attore ha fatto cenno al modello egiziano di tacere ma a quanto pare il suo gesto non è piaciuto.

“Non devi dirmelo stai zitto” ha dichiarato Samy con veemenza. La lite è degenerata e Alex ha replicato: “Io non te l’ho mai detto”. Dopodiché, l’attore ha sostenuto che il giovane modello ha alzato il tono di voce per essere protagonista. Samy ha infine risposto: “Non mi piace questo tuo modo di dire le cose”.

In puntata, i due hanno cercato di chiarire la situazione e a quel punto interviene Samy sulla questione, ma viene zittito da Alfonso Signorini. “Ragazzi, oh, scusate! Samy vuoi startene zitto un attimo? Almeno rispetta il mio di lavoro, sennò vieni qua tu a condurre.. Quando vi dico di stare in silenzio vi dovete zittire” ha affermato il conduttore stizzito dal caos di voci sovrapposte.

Diversi telespettatori hanno commentato su Twitter il proprio disappunto sulla reazione di Signorini: “Samy vuoi stare zitto un attimo?! Ma se non ha detto nienteeee booooh”.

"Samy vuoi stare zitto un attimo?!

Ma se non ha detto nienteeee booooh!"

“ma alfonso come sempre un gran maleducato che non fa mai parlare gli altri concorrenti, ha parlato mezz’ora alex poi con samy “eh ma samy vuoi stare zitto?”, ma Alfonso stai zitto te clown che spegne le dinamiche più interessanti” ha commentato un altro.

"ma alfonso come sempre un gran maleducato che non fa mai parlare gli altri concorrenti, ha parlato mezz'ora alex poi con samy "eh ma samy vuoi stare zitto?", ma Alfonso stai zitto te clown che spegne le dinamiche più interessanti"

