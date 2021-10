GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 6: “Che pollaio meraviglioso!”

Ma ieri sera è successo di tutto, mai successo che il conduttore dovesse chiudere il collegamento con la casa, perché gridavano tutti come pazzi, piangevano, si alzavano minacciosi, gente che divideva altra gente, persone possedute, pronte per un esorcismo, ma che trash fotonico ci hanno regalato? Mancavano solo le pizze in faccia e poi c’era tutto???. Ragazzi prendiamola a ridere perché il GF ricordo a tutti che è un gioco e ce lo insegna anche il fatto che la scorsa edizione c’era gente che si odiava in casa e ora vanno a fare gli aperitivi insieme, il fegato amaro se lo fanno solo i fan sfegatati e chi prende troppo sul serio un programma che non ha nulla di educativo ma che è semplicemente trash.

La storia del razzismo io l’ho trovata eccessiva, cerco di spiegare il perche: non discuto il fatto che Ainett e Samy si possano essere sentiti offesi, perché avendo subito davvero il razzismo, hanno una sensibilità diversa dalla nostra, però urlate come scimmie, non vuol dire siete delle scimmie, c’è una bella differenza, in più oltre a chiedere scusa cosa dovrebbe fare Soleil, visto che l’intento palesemente non era razzista? Stare in ginocchio sui ceci una settimana? Auto flagellarsi? Cospargersi il capo di cenere? Dai su, non facciamola più lunga del dovuto! Ma guardate voi se devo trovarmi a difendere Soleil, che amo tanto quanto i calcoli renali!? . Ma io mi chiedo, Ainett e combriccola, non hanno mai visto il GF? Non sanno che più fanno così, isolando e sparlando di Soleil, più le fanno guadagnare punti? Loro si arrabbiano con Sonia che la salva, ma la stanno rendendo loro simpatica al pubblico, tanto che se andasse ora al televoto, vincerebbe a mani basse.

Il discorso sull’eccesso di politicamente corretto di Signorini, non fa una piega se non che, Alfonso è lo stesso che qualche mese fa fece un pippone opposto sul peso delle parole. Nei suoi GFc’è stato il maggior numero,di concorrenti espulsi anche per cavolate ( ciao Fausto Leali parlo di te) e ci fa il monologo su quanto gli ha rotto il politicamente corretto???? Ma mi faccia il piacere!?

Domanda: anche voi avete alzato al massimo il volume della TV quando parlava il fidanzato della Fico? Ma perché bisbigliava come me quando sparlo dei vicini e non voglio farmi sentire??? Voi lo avete capito? Ma poi, un’altra cosa, se stava li altri due minuti rubava lo scettro di attoreatutteleore? di Alex Belli, Piero pronto per una puntata di Centovetrine?

Ragazzi ma Manuel quanto è pieno di Lulù?? Solo Alfonso vede gli occhi friccicarielli di Bortuzzo, io lo trovo sfranto a tratti spaventato, ogni volta che Lulù gli si accozza?. Per carità lei di una pesantezza cosmica e immatura a livelli altissimi, però lui invece di illuderla continuando questo calvario? perché non la molla? Si conoscono da tre settimane, ci sta che conoscendosi lui possa aver capito che non sono compatibili, più tardi lo fa e peggio sarà, perché è certo che questa storia finirà miseramente, ma lui ora è ancora in tempo a fare bella figura.

Nicola mi ha commossa, raramente mi faccio prendere dalle disgrazie dei concorrenti e trovo anche molto noiosi quei momenti, ma Nicola e sua mamma Patrizia mi hanno preso il cuore?

Ultima cosa, ma quanto è sgradevole Jo Squillo con i suoi proclami? Con le sue “battaglie”? Già ha ridicolizzato il burka, ora passa alla storia di Chico Forti. Ma come può in un programma del genere farsi bella con queste storie serie e complicate? Come può chiedere a Signorini di farsene carico, che non sa manco chi sia Chico Forti secondo me? Io me la ricordavo diversa. Più cazzuta. In casa in settimana è inesistente, in puntata anche, sappiamo che c’è solo per queste baracconate.

Al televoto, che però non è eliminatorio, tolti i 37 immuni? ci sono finiti Amedeo, Samy, Davide e Nicola, fate voi, ma datemi delle gioie?

P.s. le opinioniste del popolo hanno avuto così successo che ieri sera erano già a casa loro?

Alla prossima. Baci velenosi ?

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale dell’1 ottobre 2021

