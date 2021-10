La Rondine, in onda su Rai 5

La domenica di Rai 5 porta sul piccolo schermo un’opera di un certo spessore. Stiamo parlando dd La Rondine di Puccini. Il canale RAI propone una versione molto retro, del 1958 andata in scena presso il Teatro San Carlo. A curare l’allestimento a suo tempo fu Enrico Colosimo.

La protagonista della storia è una soprano, Magda. Quest’ultima vive nel totale lusso della Parigi della prima metà del 900. Gode dei suoi sfarzi e risulta ben inserita nella società. Ma in fondo, ha un cuore tenero, romantico, sogna il grande amore e non è per nulla contaminata dalla superficialità di chi la circonda.

Sul palco vedremo Rosanna Carteri, Giuseppe Gismondo, Giuseppe Valdengo, Ornella Rovero e Gino Sinimberghi. Dirige l’orchestra il maestro Vincenzo Bellezza, che nel 1928 aveva diretto la prima americana de La Rondine al Metropolitan.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui