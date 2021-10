Marionette che passione, su Rai 5

Il sabato pomeriggio di Rai 5 ci porta inuna commedia che dkvrebbe essere spunto spunto riflessione per la vita di tutti i giorni. Parliamo di Marionette che passione! tratta dall’omonimo romanzo.

I protagonisti della storia sono due uomini e una donna che fanno tra loro una sorta di confronto circa la loro sofferenza amorosa. Questa dolorosa condizione in in versano li fa sentire come dei burattini i cui fili vengono mossi dalla passione che li fkuenza e lj governa.

Rai 5 ci propone la versione teatrale del 1969 Di Rosso di San Secondo adattatore Claudio Novelli regia Claudio Fino. Nel cast vedremo Eleonora Cosmo, Ida Meda, Angela Cicorella, Dino Peretti, Paola Mannoni. Ma anche Guido Gagliardi, Bruno Vilar, Mario Erpichini, Franco Tuminelli. E infine Gianfranco Baroni, Giancarlo Fantini, Anna Miserocchi, Giancarlo Sbragia, Luciano Alberici

