Qual è l’ordine corretto dei film di James Bond?

“No Time to Die”, il venticinquesimo capitolo della celebre saga di James Bond con protagonista Daniel Craig, è attualmente in programmazione in tutte le sale mondiali.

I fan di James Bond non vedevano l’ora di potersi gustare questo nuovo film, che prosegue una serie cominciata addirittura nel 1962 con Agente 007 – Licenza di uccidere, con Sean Connery nei panni dell’agente segreto.

Chissà quanti avranno pensato almeno una volta di provare a vedere tutti i film di James Bond. Ma quale sarebbe l’ordine esatto? Ovviamente conviene seguire l’ordine temporale di uscita delle varie pellicole, partendo proprio dal film del 1962. Oltre ai 25 film ufficiali ci sono anche 2 film “non ufficiali”, ovvero Casino Royale (uscito nel 1967 con protagonista David Niven) e Mai dire Mai, pubblicato nel 1983, stavolta con protagonista Sean Connery.

Dopo “Licenza di uccidere” abbiamo quindi “Dalla Russia con amore”, “Missione Goldfinger”, “Thunderball”, “Si vive solo due volte”, “Al servizio segreto di sua Maestà”, “Una cascata di diamanti”, “Vivi e lascia morire”, “L’uomo dalla pistola d’oro”.

Il decimo film in ordine temporale è “La spia che mi amava”, a cui seguono “Moonraker – Operazione spazio”, “Solo per i tuoi occhi”, “Octopussy – Operazione piovra”, “Bersaglio mobile”, “Zona pericolo”, “Vendetta privata”, “Golden Eye”, “Il domani non muore mai”, “Il mondo non basta” e “La morte può attendere”.

Nel 2006 esce “Casino Royale” (quello ufficiale, ndr), mentre due anni dopo è la volta di “Quantum of Solace”. Sono i primi due con protagonista Daniel Craig, che ritroviamo anche in “Skyfall” (2012) e “Spectre” (2015), fino ad arrivare a “No Time to Die”.

