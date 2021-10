Agnese in onda su Rai 5

Agnese è la prima opera teatrale proposta su Rai 5 per aprire la settimana. Ricordiamo si tratta di un melodramma made in Italy risalente alla prima metà dell’800, e scritto dall’autore parmense Ferdinando Paer, di origini austriache. RAI 5 propone la versione del 2019, andata in scena presso il Teatro Regio di Torino. La regia è curata da Leo Muscato.

Nel cast ci sono María Rey-Joly nel ruolo di Agnese, Markus Werba nel ruolo di Uberto, Edgardo Rocha nel ruolo di Ernesto, Filippo Morace nel ruolo di Don Pasquale, Andrea Giovannini nel ruolo di Don Girolamo. E poi ancora, Lucia Cirillo nel ruolo di Carlotta, Giulia Della Peruta nel ruolo di Vespina e Federico Benetti nel ruolo del custode.

La critica ha spesso definito Agnese come una straordinaria opera che non ha raccolto il giusto prestigio che merita. Ha un repertorio musicale stimolante capace di costruire con i musicisti il giusto equilibrio durante la fase dell’interpretazione. “Sognare, commuoversi, sorridere e piangere in un bel sogno a lieto fine. Questo è Agnese di Paer”.

