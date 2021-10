Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 ottobre: previsioni della settimana

Quella che sta per iniziare è la nuova settimana che accoglie il mese di ottobre. Non resta che capire cosa ci dicono le stelle, e cosa doverci aspettare per ogni segno zodiacale.

Ariete

Analizzando prima l’amore, la settimana che sta per iniziare ti darà una sosta all’opposizione di Venere. Se sei single approfitta quindi per lanciarti a capofitto in una bella avventura.

Dal punto di vista professionale, fai attenzione ad evitare litigi con qualcuno. Ricorda anche di gestire sempre con cura le finanze.

Toro

Per te il pianeta dell’amore è contrario durante la settimana. Sara forse la sua influenza ma ti senti preso da dubbi e tentennamenti. Hai bisogno bisogno riflettere

Per il lavoro si prevede un periodo di assoluta tranquillità. Una spesa da affrontare riguarderà la casa quindi occhio alle finanze.

Gemelli

Non sei in un periodo amoroso pieno di passione, ma comunque la forza non ti abbandona. Se hai un partner cerca di non allontanarti da lui ma rimani complice.

Per quanto riguarda il lavoro le cose stanno andando per il verso giusto e entro il prossimo mese andranno ancora meglio.

Cancro

Se sei single questa per te sarà una settimana interessante. Potresti fare degli incontri speciali che porterai avanti nel tempo. Se invece hai un partner, ora è il momento di iniziare a fare progetti.

Dal punto di vista professionale per la svolta che aspetti, devi attendere l’arrivo l’arrivo dicembre. Tuttavia potrebbe esserci all’orizzonte una buona opportunità.

Leone

Tra impegni vari, in questa settimana non avrai abbastanza tempo da dedicare all’amore. Le coppie devono risolvere i loro problemi e qualche dubbio.

Per il lavoro la situazione non è proprio florida. Purtroppo occorre fare buon viso a cattivo gioco, ma solo per poco.

Vergine

Sta per iniziare una buona settimana nell’amore per te. Se esci da una storia difficile è giunto il momento di voltare pagina, chi ha u partner deve fare delle scelte.

Per il lavoro, sei ancora pieno di impegni. Hai preso un ritmo incessante nell’ultimo periodo e non conviene fermarsi.

Bilancia

Per I nati sotto al segno della Bilancia ci saranno delle difficoltà in amore. Chi ha un partner deve prendere il toro per le corna e risolvere problemi nati nel corso degli ultimi due mesi.

Sei pieno di lavoro fino alla punta dei capelli. Tuttavia le stelle ti invitano a non esagerare con gli impegni lavorativi.

Scorpione

Venere nel segno ti renderà la settimana interessante. Una conoscenza si può trasformare in qualcosa di più, così come potrebbero esserci un ritorno di fiamma. Se hai un partner recupererai un vecchio distacco.

Molto più piatta la situazione sul lavoro. Cerca solo di di in campana se si attendono buone notizie.

Sagittario

Oer chi vive amori a distanza in questa settimana si deve fare attenzione. Occhio anche a chi è confuso tra due storie e no sa se scegliere tra passato e presente. Le coppie vivranno emozioni sabato e domenica dopo aver superato delle difficoltà.

Nel mondo del lavoro non ci sono particolari novità, tutto prosegue molto a rilento. Attenzione alle spese.

Capricorno

Sei in un periodo di riflessioni. Lontano dal voler fate davvero qualcosa, verrai, esso a scelta tra due storie. Se hai un partner cerca la giusta serenità.

Per quanto riguarda invece il lavoro aumenta la responsabilità e la voglia di mettersi in gioco.

Acquario

Ci saranno momenti decisamente no per i single questa settimane. Se invece hai un partner, potrai ritrovare serenità: i rapporti messi a repentaglio sono a rischio.

Anche sul lavoro il periodo non sarà dei migliori. C’è molta agitazione ma, per fortuna, è un periodo passeggero.

Pesci

Hai Venere dalla tua parte. Questo potrebbe favorire la nascita di un grande amore. Se invece hai un partner potrai recuperare.

Periodo decisamente positivo anche sul lavoro. Quasi sicuramente questa settimana potrà esserci una bella soddisfazione.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui