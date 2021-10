Alvin è fidanzato? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale?

Tutto su Alvin, dalla sua biografia, al suo stato sentimentale.

Va in onda a partire da questa sera, in prima serata su Italia 1, il nuovo programma “Mystery Land – la grande favola dell’ignoto”, programma che racconta quei fenomeni che la scienza non ha ancora né compreso né classificato. Padrone di casa della trasmissione, insieme ad Aurora Ramazzotti, è Alvin. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui e qualche info sul suo stato sentimentale.

Alvin, all’anagrafe Alberto Bonato, è nato a Rho, il 18 ottobre 1977, Inizia la sua carriera televisiva nel 1998, quando è tra i quattro primi giovani conduttori di “Disney Channel”. Nel 2000, conduce su Italia 1 il programma “Speed”, variante di “Real TV”. L’anno successivo, sempre su Italia 1, su un camper itinerante, conduce il programma musicale “Rapido”. Nell’estate 2001, passa alla nascente LA7 per condurre un altro programma musicale, “Fluido”. Nel 2002, conduce “Top of the Pops”. Nell’estate 2003, insieme ad Ilary Blasi, conduce il tour di “Top of the Pops”, in giro per varie piazze d’Italia, mentre nel settembre successivo conduce “CD:Live”, sempre su Rai 2. Nel 2004, interpreta Roberto Valieri nella serie televisiva “Diritto di difesa”, trasmessa da Rai 2. Da settembre 2004 al 2007 riprende la conduzione di “CD:Live”, insieme a Ilary Blasi e Giorgia Palmas. Nel 2005 e 2006 presenta “Cornetto Free Music Live” su All Music. Sempre su All Music, conduce nel 2006 un altro programma musicale monografico e dal vivo, ancora dall’Alcatraz di Milano, dal nome: “Bi-Live”. Nell’estate 2007, con Maddalena Corvaglia, conduce “Miss Muretto 2007”. Dal 2009, lavora nel rotocalco televisivo “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Inviato di diverse edizioni de “L’Isola dei Famosi”, nel 2019 conduce il programma musicale, in onda su Italia 1, “Bring the Noise”. Ha anche un’attività di produttore e autore di musica, utilizzando vari pseudonimi. Dal 2001, diventa anche conduttore radiofonico, lavorando per “Radio Italia Network”. Nel 2003, collabora con “Radio Milano Uno” e e nello stesso anno inizia a scrivere e produrre musica. Nello stesso anno arriva a Radio 105, emittente per la quale conduce fino al 2016 per un totale di otto anni “105 Music & Cars”, affiancato da DJ Giuseppe. Da settembre 2018 diventa speaker di R101, dove conduce un programma insieme a Katia Follesa.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposato dall’8 settembre 2007 con Kali Wilkes, conosciuta nel 2004. La coppia ha due figli, Tommee, nato nel 2009 e Ariel, nata nel 2013.

Maria Rita Gagliardi

