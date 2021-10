Chi è Mia Ceran? Età, stato sentimentale e curiosità

Cenni biografici su Mia Ceran, conduttrice di “Quelli del lunedì”, su Raidue, insieme a Luca e Paolo.

Va in onda a partire da questa sera, su Rai 2, “Quelli che il lunedì”, versione serale di “Quelli che il calcio”, condotta da Mia Ceran con Luca e Paolo. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla giornalista e conduttrice.

Mia Ceran è nata Treviri, nella Repubblica Federale di Germania, il 15 novembre 1986. Figlia di padre tedesco di professione dentista e madre bosniaca, di professione giornalista, è cresciuta fino all’età di 13 anni negli Stati Uniti d’America, per poi trasferirsi a Roma. Ha conseguito il “bachelor’s degree” in Business Administration presso la “John Cabot University” di Roma. Grazie ai suoi studi, parla correttamente cinque lingue. Dopo uno stage alla sede romana della CNN, collabora con Mediaset per “Matrix” e “Studio aperto” e nel 2011 diventa giornalista professionista. Dal 2011 al 2013, lavora per LA7, prima come inviata del programma economico “L’aria che tira” e poi per “In onda estate”. Nel 2013, passa in Rai e su Rai 3 lavora dapprima alla trasmissione “Agorà” e poi a “Unomattina estate”, programma che conduce con Alessio Zucchini. Nel 2016, partecipa prima come opinionista, poi con una sua rubrica, a “TV Talk” su Rai 3. Nelle stagioni televisive 2015-2016 e 2016-2017, prende invece parte come inviata e ospite fissa a “Quelli che il calcio”. Sempre su Rai 2 conduce, da febbraio a giugno 2017, insieme con il Mago Forest e la Gialappa’s Band, il programma della primissima serata “Rai dire Niù”. Dalla stagione 2017-2018 torna a “Quelli che il calcio”, in veste di co-conduttrice con Luca e Paolo. Dal 5 marzo 2018, è conduttrice, sempre con Luca e Paolo, dello spin-off “Quelli che… dopo il TG”, sulla stessa rete. Nel novembre 2018, è lei a coprire il ruolo di conduttrice principale dei sorteggi per la fase finale del Campionato europeo di calcio Under-21 2019 in Italia. Il 29 dicembre 2019 conduce su Rai 2 il programma “Il Campionato fa 90”. Nel 2020, partecipa come ospite al programma televisivo di Rai 2 “Improvviserai”.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con Federico Ferrari, manager della “Diesel”. Il 18 aprile 2021, tramite i suoi canali social e successivamente in diretta a “Quelli che il calcio”, annuncia di essere incinta del suo primo figlio, Bruno Romeo, nato il 9 agosto 2021.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui