Amministrative 3 – 4 ottobre 2021: dove seguire i risultati in tv?

Alle 15 si chiuderanno le urne di questa tornata elettorale, che vede al voto molti comuni italiani (compresi sei capoluoghi di regione) e la Regione Calabria, senza dimenticare le suppletive in due collegi della Camera.

I risultati di queste amministrative potranno fornire un quadro piuttosto esaustivo sulle attuali preferenze politiche degli italiani, pur dovendo necessariamente contestualizzare ogni dato in base ai vari territori. Ma come fare per seguire i risultati in TV?

Rai 1 ha in programma uno Speciale Elezioni a cura del TG1 condotto da Francesco Giorgino, che prenderà il via alle 14:50 con gli exit poll e le proiezioni del Consorzio Opinio (lo stesso farà anche RaiNews, ndr): si può seguire anche su RaiPlay. Anche Rete 4 dedicherà spazio alle amministrative: all’interno del TG4, infatti, ci sarà uno Speciale a partire dalle 14:50 con intention poll e proiezioni a cura di Tecnè, che riguarderanno le 5 principali città al voto e la Calabria. Qui il link per seguirlo in streaming.

Naturalmente non potrà mancare l’ormai gettonatissima “maratona Mentana” all’interno del TG La7, con exit poll e proiezioni SWG: si comincia alle 14:15. Anche SkyTg 24 organizzerà una diretta con gli instant poll sulle 5 città principali al voto (qui lo streaming).

Per chi invece preferisce seguire l’andamento del voto sul web, ci si può affidare alla diretta di YouTrend, presente dalle 15 in poi sulle varie piattaforme (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram). E’ possibile seguire lo spoglio anche sull’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno o sui siti istituzionali dei comuni al voto.

