“Per me era Gel che ha vinto il 2TheBeat”: cosa significa la rima di Noyz Narcos in Ghigliottina?

Stavolta parliamo di Ghigliottina e non perché scriviamo del gioco finale de L’Eredità.

Parliamo di una delle tracce forse più apprezzate dell’ultimo album di Salmo, ‘Flop’.

Una traccia che ha portato i mematori a memare (si veda il meme di seguito della pagina Instagram The Purista, sulla base del POV di Brumotti recentemente nuovamente preso a pugni) e gli appassionati del rap come si deve a prendere una boccata d’aria fresca.

Parliamo di ‘Ghigliottina’, traccia che vede il featuring di Noyz Narcos, per una rima nello specifico – apprezzata da tanti (si veda nei commenti a corredo del pezzo pubblicato su YouTube) ma forse non compresa a pieno da alcuni (specie i giovanissimi).

Adoro il dramma rap, chiedi le hit

Per me era Gel che ha vinto il 2 The Beat

Chi è Gel, cos’è il 2 The Beat e a cosa si riferisce Noyz Narcos?

Se siete su questa pagina, probabilmente siete dei neofiti del rap – o forse siete semplicemente troppo giovani.

Torniamo indietro di 15 anni, anche qualcosa in più.

E’ il 2006 e l’Italia non è ancora campione del mondo.

L’Italia non è campione del mondo e il rap è decisamente un genere musicale di nicchia.

Nonostante ciò ci sono i contest di freestyle e c’è un evento che raduna centinaia di appassionati, il 2TheBeat condotto da Inoki.

Un evento che ha visto sfidarsi i più grandi mc del tempo.

In questo caso, ci sono Ira, Rayden, Clementino e Gel.

Clementino è ormai diventato una celebrità mainstream (tanto da essere imitato a ‘Tale e Quale Show’ – !), mentre gli altri tre sono meno noti ai più.

In un caso, non sappiamo che fine abbia fatto l’artista (il pur talentuoso Ira, la cui vicenda è legato a poco edificanti snitchate – o almeno così si dice), in un altro parliamo di uno dei componenti degli OneMic (gruppo che ha avuto la sfortuna di esistere quando il rap, ribadiamo, non era mainstream), nel terzo caso – veniamo noi: chi è Gel?

Gel era un componente del TruceKlan (cui apparteneva anche Noyz Narcos) che fu eliminato per primo in quel turno del 2TheBeat ma divenne culto per alcune rime assolutamente politically uncorrect, tra cui quella maggiormente ricordata vede la citazione dell’omicidio di Tommaso Onofri, il “piccolo Tommaso” ucciso a soli 2 anni.

E sebbene non abbia vinto, nel cuore di molti Gel rimarrà tra le figure culto del contest di freestyle più amato da tutti gli amanti del rap.

