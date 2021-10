Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 4 all’8 ottobre 2021: Serena riconquista Filippo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 4 all’8 ottobre 2021.

Nella puntata di lunedì 4 ottobre 2021, i sospetti per l’aggressione a Susanna si concentrano sempre più sul suo ex fidanzato Pasquale. Il modo in cui Fabrizio reagisce alle difficoltà nella gestione del pastificio Rosato non è più tollerato da Marina che cerca di ottenere una reazione da parte del marito e riportare il loro rapporto alla normalità. Alberto e Clara sono protagonisti di un nuovo scontro per l’organizzazione del battesimo di Federico.

Nella puntata di martedì 5 ottobre 2021, Fabrizio è sempre più in balia dell’autocommiserazione, mentre Marina si trova sempre più vicina a Roberto. Niko vive dei momenti di grande angoscia. Patrizio riceve una grande lezione di vita da parte di sua madre Ornella.

Nella puntata di mercoledì 6 ottobre 2021, La cena a coppie per Michele e Silvia, organizzata da Guido e Mariella, non sembra portare ai risultati sperati. Marina cerca di capire i suoi sentimenti per Roberto, mentre l’alcolismo di Fabrizio si fa sempre più opprimente. Serena tenta di ricreare le situazioni che hanno portato Filippo ad innamorarsi di lei, nella speranza che questo possa far riaffiorare i ricordi del marito.

Nella puntata di giovedì 7 ottobre 2021, a causa di Giancarlo, Silvia vive momenti di grande difficoltà e Michele sembra accorgersene, nutrendo sempre più sospetti nei confronti della moglie. Viviana torna a Napoli, sconvolgendo l’equilibrio apparentemente ritrovato tra Filippo e Serena. Rossella cerca di concentrarsi il più possibile nel lavoro, ma la presenza di Riccardo si rivela un grande ostacolo.

Nella puntata di venerdì 8 ottobre 2021, Silvia non riesce a stare lontana da Giancarlo, ma Michele sta per fare una terribile scoperta. Dopo i bei momenti passati con Serena, Filippo mette le cose in chiaro con Viviana. Patrizio insiste con Clara affinché sia lei ad occuparsi del battesimo del piccolo Federico.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui