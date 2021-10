Elodie è ancora fidanzata con Marracash? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale

Tutto sullo stato sentimentale di Elodie, conduttrice, insieme a Nicola Savino, della puntata di questa sera de “Le Iene”.

Torna, a partire da questa sera, in prima serata su Italia 1, il consueto appuntamento con “Le Iene”. Tra le tante novità riguardanti la nuova stagione del programma, la più importante è quella relativa alla conduzione della trasmissione. Nicola Savino sarà affiancato, puntata dopo puntata, da dieci donne diverse, appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport che sono: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Questa sera sarà la volta di Elodie, al debutto ufficiale come conduttrice televisiva. Di lei, nelle ultime settimane, si è parlato non solo per la sua carriera professionale, avendo fatto uscire un nuovo singolo, “Vertigine”, ma anche per il suo stato sentimentale. Fidanzata da diversi anni con il rapper Marracash, conosciuto in occasione dell’uscita del brano “Margarita”, si è parlato recentemente di una rottura tra i due che da tempo non compaiono più insieme sui social. In una recente intervista rilasciata a “Vanity Fair”, l’artista ha parlato del rapporto con il collega:

“Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Insomma, sembra che l’interprete di “Tequila e Guaranà” abbia smentito le voci di crisi, ma alcuni bene informati continuano a sostenere che la relazione sia giunta la capolinea, asserendo che il cuore di Elodie, recentemente protagonista dello show di Alessandro Cattelan “Da grande” su Raiuno, “stia sanguinando”. Attendiamo, con impazienza, di saperne di più…

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui