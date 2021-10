Falstaff di Verdi in onda su Rai 5

Non è la prima volta che Rai 5 tiene compagnia i suoi spettatori con l’opera verdiana Falstaff. Stavolta è il turno della versione andata in scena qualche anno da presso il teatro di Busseto. In quella data occasione a dirigere l’orchestra per il Falstaff di Giuseppe Verdi il grande ,aestro Riccardo Muti, regista Ruggero Cappuccio.

Per questa specifica edizione il cast è tutto d’eccezione. Vedremo infatti Ambrogio Maestri, Roberto Frontali, Barbara Frittoli, Anna Caterina Antonacci, Juan Diego Florez, Bernadette Manca di Nissa nei ruoli principali. Regia tv di Pierre Cavassilas.

Chi non conosce la trama dell’opera!? Il nobile Falstaff spera a tutti i costi di poter conquistare non una ma ben due fanciulle, Alice e Meg. Decide quindi di recapitare alle stesse due lettere perfettamente identiche. Ciò che non sa però è che presto rimarrà lui stesso vittima dei suoi tranelli.

