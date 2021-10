Miriam Leone come Elio e le storie tese: il simpatico paragone

Miriam Leone è senza dubbio una delle attrici italiane più apprezzate ed elogiate anche per via del suo aspetto fisico. Eppure, come ha raccontato lei stessa durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, gli anni scolastici sono stati per lei un vero incubo.

L’artista ha infatti rivelato che i compagni di classe la prendevano in giro, soprattutto per le sopracciglia. “Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese”, ha detto Miriam Leone, con chiaro riferimento al cantante della celebre band milanese che ha delle sopracciglia a dir poco pronunciate.

L’intervista ha fatto il giro del web e inevitabilmente è arrivata la reazione degli interessati. Gli Elio hanno dedicato un post social a Miriam Leone, scatenando come sempre l’ilarità del popolo del web.

“Miriam Leone: “Io bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese”. E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati “i Miriam”?”, si legge nel posto degli EELST, con tantissimi like da parte dei fan del gruppo di Milano.

Tantissimi anche i commenti, tra cui proprio quello di Miriam Leone: “Nuovo gruppo “The Sopracciglis””, ha scritto l’attrice, che ha poi aggiunto l’hashtag #tantolove assieme a cinque cuoricini. Tra i vari commenti dei fan, alcuni fanno riferimento ai brani più famosi degli Elio e Le Storie Tese: “Però non la scherzavano per le dimensioni del suo pene”, scrive Alice.

