Qual è la storia vera dietro La signora dello zoo di Varsavia

Questa sera, alle ore 21:35, su Canale 5 andrà in onda “La signora dello zoo di Varsavia”, diretto dalla regista e sceneggiatrice neozelandese Niki Caro. Nel cast del film sono presenti Jessica Chastain, Daniel Bruhl e Johan Heldenbergh.

Jan Zabinski è direttore dello zoo di Varsavia, di cui si cura amorevolmente assieme a sua moglie Antonina, arricchendolo con le specie più belle. Il bombardamento da parte della Germania nazista nel 1939 distrugge lo zoo: molti animali muoiono sotto le bombe, altri fuggono, altri ancora vengono abbattuti.

I tedeschi si appropriano delle gabbie del museo per farne depositi di armi e munizioni. Jan e Antonina non si arrendono ed escogitano un modo per salvare migliaia di vite umane: trasformare lo zoo in un allevamento di maiali, nascondendo gli ebrei tra gli scarti destinati agli animali.

La pellicola di Niki Caro si ispira ad una storia realmente accaduta, raccontata nel libro di Diane Ackerman, “Gli ebrei dello zoo di Varsavia”, un volume che si basa a sua volta su quanto narrato nei diari di Antonina Zabinski. Furono proprio i due coraggiosi coniugi Jan e Antonina a salvare migliaia di ebrei dalla furia nazista.

Sfruttando il suo ruolo di direttore dello zoo, nonché di zoologo e zootecnico, Jan Zabinski non solo facilitò la fuga di molti ebrei, ma costruì anche bombe, deragliò treni e arrivò anche ad avvelenare la carne destinata ai nazisti. Nel giro di tre anni, Jan e Antonina salvarono circa 300 persone tra ebrei e partigiani.

