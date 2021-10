Fino all’ultimo battito, è prevista una seconda stagione?

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda la terza puntata di “Fino all’ultimo battito”, la nuova fiction diretta da Cinzia TH Torrini che vede nel cast Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. La serie, composta da 12 episodi, va in onda ogni giovedì sul primo canale: sono in programma sei prime serate fino al 28 ottobre.

In questo episodio Diego verrà scagionato da tutte le accuse del pm grazie a Cosimo, che studierà un apposito stratagemma. Chiaramente, questa concessione da parte del boss costringerà il cardiochirurgo ad essere ancora più in debito con lui. Nel frattempo, lo stesso Diego viene chiamato da Rosa per un’emergenza: Patruno ha un malore e ha immediato bisogno di una trasfusione di sangue. Mino, nipote di Patruno, ha lo stesso gruppo sanguigno del nonno: sarà lui a salvargli la vita.

Fino all’ultimo battito sta riscuotendo un certo successo tra i telespettatori, come emerge anche dai dati relativi allo share (20% nella prima puntata, 17% nella seconda). Anche per questo, in molti si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione di questa nuova fiction.

Al momento non ci sono notizie in tal senso, ma è facile immaginare che il riscontro ottenuto possa portare ad una seconda stagione.

