GF Vip 6, perché Lulù Selassié ha sempre con sé un nastro rosso?

Lulù Selassié al Grande Fratello Vip non si separa mai dal suo nastro rosso, ecco perché lo indossa sempre

Lulù Selassié sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La ragazza sta catturando non poco l’attenzione dei telespettatori, soprattutto per il flirt con Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore non sembra essere interessato quanto lei, il suo atteggiamento sta facendo soffrire non poco la gieffina che lamenta poche attenzioni da parte sua. Nelle scorse ore Manuel ha chiaramente detto che dopo il reality non ci sarà una storia d’amore tra loro.

Intanto, Lulù Selassié sta incuriosendo non poco i telespettatori anche per i particolari accessori portati nella casa più spiata d’Italia. In molti hanno notato che non si separa mai dal suo nastro rosso, lo porta in testa o legato al polso.

Stando a quanto rivelato dal sito Blogtivvu, la gieffina tiene sempre con se il nastro rosso per mandare dei messaggi all’esterno della casa del Grande Fratello Vip. Anche nelle scorse edizioni alcuni concorrenti facevano la stessa cosa, tra questi Elisabetta Gregoraci comunicava con l’esterno con i suoi famosi ‘colpetti’ sul petto.

Per chi sarebbero i messaggi che Lulù Selassié manda all’esterno? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere altre indiscrezioni per scoprire il significato che ha per la gieffina quel nastro rosso. Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui