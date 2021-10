Forum, come partecipare come pubblico o come contendente?

Il 29 settembre 1985 veniva trasmesso per la prima volta Forum, il programma televisivo dove vengono trattati processi giudiziari con figuranti che interpretano i protagonisti dei vari casi. Talvolta le ricostruzioni traggono origine da procedimenti veri e sentenze emesse dallo Stato italiano, mentre in altri casi si tratta di telespettatori che scrivono alla trasmissione per partecipare e risolvere una questione che li riguarda personalmente.

In questa seconda ipotesi, solo il richiedente partecipa di persona, mentre gli altri personaggi sono interpretati dai figuranti selezionati tramite casting. Ma come fare per partecipare al programma, sia come contendente che semplicemente come pubblico?

Tanto per cominciare, per prendere parte alla trasmissione in onda sulle reti Mediaset bisogna essere maggiorenni. Se si hanno più di 18 anni si può compilare il modulo online facilmente reperibile sul sito di Corima, inserendo tutti i dati anagrafici e i propri contatti (telefonici, email e via dicendo). Inoltre, sarà necessario allegare 2 foto, una in primo piano e l’altra in figura intera. Infine, bisogna indicare il ruolo per cui ci si candida, ovvero contendente oppure opinionista, aggiungendo una breve presentazione di sé stessi (si può partecipare anche come pubblico: qui il link).

Una volta inoltrata la domanda, il candidato o la candidata saranno chiamati dalla redazione per svolgere un provino in un luogo piuttosto vicino (comunque il più vicino possibile) alla località di residenza del richiedente. Il casting consiste nella compilazione di un modulo e nella lettura di una piccola parte, come se la persona in questione dovesse partecipare ad una puntata vera. In caso di esito positivo, sarà sempre la redazione a contattare nuovamente il candidato o la candidata per partecipare ad una puntata di Forum.

