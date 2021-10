Eurovision 2022, annunciata la città italiana che ospiterà l’evento

In queste ore è giunto l’annuncio della città che ospiterà l’Eurovision 2022, storico evento musicale europeo

L’Eurovision 2022 si terrà in Italia dopo la vittora dei Maneskin a Rotterdam nella scorsa edizione e il trionfo di Toto Cutugno nel 1990. Poche ore fa è arrivato l’annuncio della città italiana che ospiterà l’evento. Stando a quanto si legge da Il Corriere della Sera, è stata scelta Torino come location dopo mesi diversi mesi di attesa. Niente da fare quindi per Milano, Bologna, Rimini, Pesaro che erano rimaste in lizza città canditate per il celebre evento musicale.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’evento potrebbe tenersi al PalaAlpitour o in altre strutture ereditate dalle Olimpiadi Invernali 2006. Pare inoltre che abbia offerto quasi sette milioni di euro: “cifra per cui l’ente comunale avrebbe contribuito di tasca propria con la collaborazione della Regione e della Camera di Commercio”. Oltre a tale cifra, si aggiungerebbero anche i fondi provenienti dai vari enti locali e associazioni territoriali.

Per quanto riguarda al timone dell’Eurovision 2022, ci potrebbe essere Mika. Tale indiscrezione però è stata lanciata e poi smentita da Gabriele Corsi de Il Trio Medusa a Radio Deejay, dichiandando che si trattasse semplicemente di “uno scherzo”. Insomma, sarà davvero così? Chissà. Oltre al cantautore inglese ma con origini libanesi, sono giunti altri nomi in lizza per la conduzione: quelli di Alessandro Cattelan e Milly Carlucci. Per ora, sono soltanto rumors e dunque non rimane che attendere l’annuncio ufficiale.

