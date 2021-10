GF Vip 6, ancora scintille tra Sonia e Adriana: “Pensaci prima di parlare di solidarietà tra donne”

E’ ancora scontro tra le due opinioniste del GF Vip 6: durante la puntata del 8 ottobre arrivano frecciatine e provocazioni

La puntata di venerdì 8 ottobre 2021 del GF Vip 6 si è aperta con un acceso scontro tra Adriana Volpe e Sonia Brugamelli, a causa di alcuni dissapori tra le due aizzati ancora di più da una foto. In particolare, Volpe non ha digerito il fatto che Bruganelli si sia fatta uno scatto assieme a suo nemico Giancarlo Magalli, pubblicato poi su Instagram. Un gesto quello della moglie di Bonolis che è risultato essere una semplice provocazione. A quanto pare, però, tra le due non si è mai raggiunta una riappacificazione, anzi sono sopraggiunte delle frequenti frecciatine.

“Prima di parlare di argomenti e temi importati con la solidarietà femminile, pensaci perché dici una cosa e ne fai un’altra”, ha esordito così la Brugamelli rivolgendosi alla Volpe. “Poi che questo sia il tuo lavoro, io finito qui torno al mio lavoro che mi aspetta e tu chi lo sa. Spero per te che con questa pubblicità tu possa lavorare. Con me hai chiuso” ha poi aggiunto la moglie di Bonolis. “Non girare la frittata” ha replicato Adriana Volpe. “Io non giro proprio niente” ha ribattuto ancora la Bruganelli. “Mi dispiace perché se no giriamo la frittata, lei ha sostenuto una tesi…” è intervenuta poi la Volpe. “No questo è infangare, questa è una foto! Infangare è un verbo” ha replicato duramente la Bruganelli mostrando la “foto della discordia” con Magalli. “Tu hai giurato cose che non erano vere” ha ribattutto la Volpe.

Il battibecco tra le due non è cessato, ma si è fatto ancora più rovente. “Le bugie hanno le gambe corte e la verità viene sempre a galla!” ha dichiarato Adriana Volpe lanciando una dura stoccata alla Brugamelli. “E’ qualcos’altro che viene a galla!” ha ribattutto la moglie di Paolo Bonolis, asfaltando la collega.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui