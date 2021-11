Alex Belli alla porta rossa minaccia di lasciare il GF Vip: la scena ricorda quella di Zorzi

Alex Belli minaccia di abbandonare la casa del GF Vip e viene bloccato da Soleil Sorge: sul web paragonano la scena a quella di Zorzi

Dopo la messa in onda di venerdì 5 novembre del GF Vip 6, Alex Belli ha avuto un momento di crisi per via del confronto con la moglie Delia Duran. Quest’ultima infatti è rimasta molto ferita dal comportamento di Alex e delle continue attezioni verso Soleil Sorge, tanto che era quasi in lacrime. A quel punto, l’attore è rimasto piuttosto affranto tanto che si è diretto verso la porta rossa, minacciando di lasciare la casa. A fermarlo ci ha pensato l’amica Soleil che lo ha implorato a rimanere.

“Mi dispiace di averti trascinato in questa situazione. Non era il mio game, non era la mia roba. Io sono qua per dimostrare la mia artisticità, non per perdere la mia vita fuori. Il fatto è che non ce la faccio a stare qui a fingere. Perché è venuta la mia donna prima e mi ha guardato negli occhi. Non è il mio gioco” queste sono le parole di Alex rivolte a Soleil. “Se lo vuoi fare io vengo con te, te lo giuro. Non resto qui dentro dopo una roba del genere. Quello che è successo non mi piace. Qui dentro mi prendo la me**a e sento gente che sparla alle mie spalle tutti i giorni” ha replicato Sorge alle parole dell’amico.

Una scena che ricorda molto quella di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando affranti e stanchi dopo mesi reclusi nella casa del GF Vip 5. Infatti, non sono mancate le critiche da parte dei telespettatori su Twitter, che hanno accusato i due di fingere.

“Mi dispiace Alex e Soleil,ma ci sono solo una Stefania e un Tommaso Zorzi” ha commentato un utente sui social guardando la scena.

“Alex e Soleil ne dovete mangiare di cereali sottomarca per essere Tommaso Zorzi e Stefania Orlando” ha scritto un altro.

