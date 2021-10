GF vip 6, Giucas Casella sulla presunta notte con Ricciarelli: “La mia bandiera funziona”

Arrivano nuove rivelazioni sulla presunta notte insieme tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli al GF Vip 6

Nella scorsa puntata del GF Vip 6, sono giunte alcune dichiarazioni ambigue e molto scottanti di Katia Ricciarelli e Giucas Casella, da sempre legato da una profonda amicizia. Pare che tra i due ci sia stato un incontro intimo diversi anni fa, del quale molti non erano affatto a conoscenza. La rivelazione hot è rimbalzata su tutti i giornali e siti di gossip, e a quanto pare, proprio questa sera Alfonso Signorini ha voluto indagare calandosi nei suoi panni di giornalista, facendo alcune domande a Katia e Giucas.

Ad iniziare a rispondere, è stata proprio la Ricciarelli che ha raccontato alcuni dettagli dell’incontro con Giucas: “Eravano a Roma in hotel. Lui indossava delle mutandine con dei cuoricini. Non slip, ma proprio mutandine”. A quel punto, il paragnosta ha replicato con: “Non mi ricordo”. Il siparietto si è fatto ancora più divertente, ma il soprano ha voluto un po’ da ridire sul fatto che Giucas non ricordasse nulla: “Niente da fare sei un vigliacco…”. Dopodiché, è intervenuto il conduttore Signorini: “Voi donne siete sempre le più coraggiose, non c’è niente da fare”.

La Ricciarelli ha poi raccontato che Giucas la guarda sempre nella casa del GF Vip, con una certa apprensione e anche affetto. Signorini ha colto la palla al balzo chiedendo a Casella: “Ma sei geloso di Katia?”. Il paragnosta siciliano ha replicato: “Sì, perché lei è mia”. Il soprano ha poi affermato a Giucas, ironizzando: “Tu mi devi sposare, sono stanca di fare una vita ambigua con te… Abbi il coraggio adesso davanti a tutti dici “io non posso sposarti”. Giucas ha poi spiegato: “Non posso sono sposato e ho un figlio”. Infine, la Ricciarelli ha chiesto a Giucas: “Fisicamente te lo puoi permettere?”. E Giucas ha chiosato il tutto con una dichiarazione ambigua e hot: “Sono sempre sull’attenti, la mia bandiera funziona!”.

