GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 8: “Ma quanto sono falsi?”

Io vi giuro è da ieri sera che guardo in loop, la Cipriani che quasi fa lo scalpo a Giucas Casella ?? piango dal ridere, ma come si fa? Dopo Otelma al quale ha rotto la testa ora vuol far fuori un altro mago????

In mezzo alla noia e alla falsità della puntata di ieri sera questa scena è stata una boccata d’aria fresca. Andiamo per ordine: il momento iniziale dedicato a Manuel che grazie ai tutori si alza e col deambulatore cammina, è stato davvero da pelle d’oca, ma mi chiedo quando Manuel verrà trattato come un concorrente come gli altri, e non in maniera differente. Nel senso Manuel vuol far vedere che non c’è diversità, eppure in tutti i momenti dedicati a lui si parla solo della sua disabilita.

Signorini non ha tatto e abbiamo avuto la conferma ieri quando a Manuel ha chiesto “pensi che tornerai a camminare?” Oppure quando ha chiesto a Samy che aveva appena detto di non volerne parlare:”come mai tuo papà picchiava tua Mamma?” Cioè, ma fategli un corso di sensibilità, ma come si fa? Poi piange e si commuove per Alex Belli che incontra il fratello…

Sono contenta sia rimasto Nicola, che ad oggi insieme a Davide è il mio preferito. La storia di Samy ti gela il sangue, ed è un peccato che si sia bruciato così presto la sua partecipazione al GF. Dico che si è bruciato perché, hanno esagerato e amplificato la storia del razzismo e questo è stato controproducente pe lui. Non mi capacito di come quel vecchio marpione di Goria sia riuscito a vincere contro Samy al televoto, per me inspiegabile. Per il resto hanno palesemente confezionato una puntata, a dir poco noiosa per agevolare tale e quale show. Non ci possono essere altre spiegazioni dai. Non possono pensare che davvero ci possa interessare del sesso geriatrico tra Giucas e Katia, davvero pensavano di fare ascolti riproponendo il fidanzato della Cipriani e le loro sceneggiate? Ma poi io dico litigano Miriana e Raffaella e Signorini spegne il fuoco perché, che bello, deve mandare il video sponsorizzazione dei vip che rispondono ai fan nella social room. Hai Jo che per una cavolo di nomination, perde il suo aplomb e mostra finalmente chi è, e lui stoppa perché non ha più tempo visto che le nomination le fanno all’una di notte. Parlando di nomination, ma quanto sono falsi? Per la prima volta Soleil non è immune, e nessuno tranne Aldo la nomina? Cioè a momenti la puntata prima la linciano, e ieri nessuno che l’ha nominata. Tra l’altro nomination palesemente concordate perché hanno nominato in molti Raffaella con la stessa motivazione, ossia vuole tornare dalla figlia. Addirittura Ainett l’ha nominata, che è una di quelle con cui ha più legato. Anche qua poteva venir fuori un bel cazziatone per le nomination concordate e invece nulla, passato tutto in cavalleria in nomination ci sono Raffaella, Miriana e Gianmaria, il preferito manderà al televoto uno degli altri due. Io voterei Miriana che è una che crea casino e che dice quello che pensa, la Fico sembra mia nonna mentre Gianmaria da quando ha finito il teatrino con Soleil, in casa è sparito completamente.

Sperando in una puntata più divertente, vi saluto.

Baci velenosi a tutti?

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale dell’8 ottobre 2021

