L’Eredità 9 ottobre 2021, Francesca alla terza Ghigliottina non indovina la parola

Francesca è arrivata per la terza serata alla Ghigliottina con 210.000 euro diventati dopo i vari dimezzamenti 26.250 euro (la campionessa è riuscita ad evitare la ghigliottina solo in due occasione).

Durante la puntata del 9 ottobre 2021, Francesca si è trovata a giocare con le seguenti parole:

Fantasia

Casa

Attenzione

Base

Forno.

E così la parola scelta dalla campionessa per la terza volta giunta al gioco finale de L’Eredità è stata Colonna.

Una scelta discretamente forzata, al netto forse di un paio di opzioni.

Mentre la parola vincente scelta dagli autori è Prodotto.

Prodotto di Fantasia

Prodotto per la Casa.

Attenzione per il Prodotto.

Prodotto Base (come il grano, per esempio).

Prodotto da Forno (c’è scritto su molte confezione di prodotti alimentari).

E così Francesca non è riuscita a vincere al gioco finale ma ci riproverà, per arrivare alla Ghigliottina per la quarta volta.

