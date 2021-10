I Maneskin nudi su Instagram: i tanti precedenti nel mondo dello spettacolo

I Maneskin, trionfatori dell’ultimo Sanremo e dell’Eurovision, hanno appena lanciato il loro nuovo singolo Mammamia. Per farlo, la rock band ha deciso di pubblicare un post su Instagram dove i membri della band si mostrano nudi, con delle semplici stelline nere che coprono le parti intime.

Il pezzo, tutto in inglese, sarà contenuto all’interno di Teatro d’Ira Vol.2, il nuovo disco che il gruppo romano lancerà alla fine di quest’anno. I Maneskin intraprenderanno poi un tour, sia in Italia che in Europa, per promuovere il loro nuovo album. Tutte le date del tour, che prende il nome di Loud Kids on Tour, sono già sold out.

Il post ha già superato i 2 milioni di like su Instagram, con tanti consensi verso la band e anche qualche critica da parte di chi non ama questi gesti fin troppo “esibizionisti”. Eppure nel mondo della musica e dello spettacolo i nudi integrali non sono mai mancati.

In tanti ricorderanno di certo John Lennon e Yoko Ono, entrambi nudi sulla copertina di Unfinished Music No. 1: Two Virgins, il primo album solista dell’artista successivamente assassinato. Ma anche Alanis Morrissette nel video di Thank U, i Blink 182 che corrono completamente nudi nel video di What’s My Age Again, i Red Hot Chili Peppers con i calzini a coprire le parti basse nella copertina di The Abbey Road EP, fino ad arrivare a Miley Cyrus.

E poi l’indimenticabile spot di Roberts Noir con protagonista un George Weah con il fisico scolpito (“Tutto bene?”), mentre di recente la foto di Mauro Icardi scattata da Wanda Nara, con solo un cappellino da baseball a coprire le parti intime dell’ex Inter.

