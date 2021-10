Piccoli crimini coniugali, in onda su Rai 5

Nella domenica di Rai 5 un grande Michele Placido come regista ci delizia con la commedia noir Piccoli crimini coniugali. La trama va a porre l’accento sull’importanza dell’amore e sulla linea sottile che lo collega all’ossessione.

Protagonisti della storia sono Lisa e Gilles che da 15 anni vivono la routine monotona quotidiana, in apparenza tranquilla. Lui scrive gialli, ma in fondo è uno che non ama molto la vita di coppia. Lei, donna fedele, ama molto suo marito, farebbe di tutto per non perdere suo marito e teme che una donna più giovane possa portarglielo via. A causa di un incidente domestico Gilles perde la memoria, e questo mette a repentaglio la vita di coppia. Lisa dal suo canto cerca ad ogni modo di ricordare al partner il loro vissuto insieme, percorrendo una strada a metta tra il bizzarro e il doloroso. Di Éric-Emmanuel Schmitt regia Michele Placido con Michele Placido, Anna Bonaiuto.

