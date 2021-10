Samy eliminato al GF Vip 6 contro Soleil Sorge: “Ha una doppia personalità”

Dopo l’eliminazione dal GF Vip 6, Samy dice la sua su Soleil Sorge, concorrente con la quale aveva rapporti contrastanti

Nella puntata di venerdì 8 ottobre 2021, Samy Youssef è stato eliminato dalla casa del GF Vip 6, nonostante il racconto della sua storia drammatica quando viveva in Egitto. A quanto pare, il modello non è riuscito a fare breccia nel cuore della maggior parte dei telespettatori, poiché ha preferito che rimanesse Amedeo Goria. Una volta giunto in studio da Alfonso Signorini, Samy si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, il ragazzo ha avuto da ridire su Soleil Sorge, concorrente con la quale ha avuto diversi scontri.

“Ha una doppia personalità, perché una volta si mostra in un modo e una volta in un altro. Sta davanti ad uno schermo è un’altra persona. Non mi interessano le persone così”, ha dichiarato Samy su Soleil durante la puntata di ieri sera. “Ha fatto un sorrisino di compiacimento” ha poi aggiunto il modello di Moschino riferendosi alla reazione di Sorge quando ha saputo della sua eliminazione. Samy ha però spiegato di essere abbastanza soddisfatto del suo percorso: “Doveva andare così. Spero di essermi fatto conoscere. Essere qua è già una vittoria“.

Infine, l’opinionista Sonia Bruganelli ha espresso la sua dicendo che Samy potrebbe essere stato penalizzato dalla lite con Alex Belli all’interno della casa.

