L’Eredità 10 ottobre 2021, la neo campionessa Eleonora non indovina la parola alla Ghigliottina

Quest’oggi – domenica 10 ottobre 2021 – abbiamo visto arrivare al gioco finale de L’Eredità una nuova campionessa: la fresca campionessa Eleonora si è trovata quest’oggi per la prima volta a partecipare alla Ghigliottina.

E così Eleonora s’è trovata dinnanzi a Flavio Insinna con un bel bottino che – dopo un percorso decisamente accidentato nel trovare le parole indizio – s’è trovata a concorrere per 15.000 euro.

E sono state queste le cinque parole in base alle quale avrebbe dovuto trovare la parola scelta dagli autori:

Trovare

Casa

Sotterraneo

Peccatori

Beni.

La parola scelta da Eleonora è stata quindi Tesoro, una parola evidentemente un po’ forzata.

Mentre quella scelta dagli autori è un’altra – che Insinna è riuscito a far trovare citando la montagna (luogo noto ad Eleonora, abruzzese): Rifugio.

E sono state queste le spiegazioni date da Insinna per le cinque parole scelte dagli autori:

Trovare un rifugio.

Case rifugio, sono quelle entità cui persone in difficoltà (come donne e bambini) si rivolgono in caso di problemi.

Un rifugio sotterraneo è quello cui ci si deve rivolgere in caso di guerra.

Refugium peccatorum – Il rifugio dei peccatori – è una espressione con cui è invocata nelle litanie la Madonna, come madre di misericordia.

Beni rifugio, sono quelli cui ci si rivolge in caso di crisi economica.

E così Eleonora non è riuscita a vincere alla Ghigliottina, ma avrà la possibilità di riprovarci.

