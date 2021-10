Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 ottobre, previsioni settimanali

Quali saranno le previsioni settimanali secondo le stelle? Diamo insieme uno sguardo con l’oroscopo di Paolo Fox, l’astrologia più seguito ed amato della TV.

Ariete

Partiamo col dire che in amore vivrai quella fase particolare in cui avrai numerosi slanci di affetto verso il tuo partner. È importante che sappia il ruolo che vuoi dargli. Nel lavoro, occhio a qualcuno che potrebbe boicottare un tuo progetto di crescita e sentirarj per questo un po’ di malcontento per la situazione economica. Settimana comunque interessante per la fortuna.

Toro

Stai vivendo dei momenti di tensione che si ripercuotono sugli affetti. In amore torna prepotente ancora qualche vecchia storia ormai finita.

Dal punto di vista lavorativo, è un periodo questo molto teso e particolare. Ci possono essere alcuni screzi con i colleghi. Occhio allo stress.

Gemelli

Devi fare un resoconto delle situazioni che ti hanno coinvolto il mese scorso. È giunto il momento di girare pagina o di chiarire certe cose.

Molto meglio questa settimana per il lavoro, dove vivrai un buon momento, le giornate migliori per sono quelle a metà settimana.

Cancro

Sta per arrivare una bella settimana per te, e verranno favorite in particolare nuove storie amorose. Vecchie conoscenze possono trasformarsi in qualcosa di più, se lo permetfi.

Per il lavoro, sei sempre in attesa di cambiamenti che potrebbero arrivare a breve e che porteranno a una svolta.

Leone

Sei in una settimana decisamente no. Per quanro riguarda l’amore, stai vivendo una battuta d’arresto, non dai passi indietro ma nemmeno in avanti

Per il lavoro, invece è prevista una settimana di riflessione. Attenzione alla stanchezza a metà settimana.

Vergine

Nella settimana che sta per cominciare l’amore andrà a gonfie vele. Nelle storie durate da un po sarà anche il momento giusto per fare progetti futuri.

Stessa situazione serena la vivi a lavoro. La settimana inizia bene ma venerdì potrebbe esserci un piccolo scontro.

Bilancia

Se sei single, da molto tempo soprattutto forse è giunto il momento di tornare in carreggiata. Se invece hai un partner, l’amore sarà tutto rosa e fiori.

Nel lavoro nuove prospettive sono in arrivo ma devono essere analizzate con cura. È bene chiarire alcuni aspetti finanziari ma al tempo stesso evitare qualsiasi azzardo.

Scorpione

Hai Venere nel segno, questo vuol dire che sarai favorito. Il pianeta ti invita a stabilire se convenga o meno tornare con un ex o invece andare avanti

Sul lavoro sarà una grande settimana per chi svolge un’attività in proprio oppure vuole lanciare un nuovo progetto per l’anno prossimo.

Sagittario

Se hai una storia tra le mani bata da poco, avrai previsioni future rosee. Se invece sei in coppia da un po questo periodo servirà a rendervi più forti. Ottimi anche ritorni di fiamma in questo periodo.

Per quanto riguarda invece la sfera lavoro sarà una settimana di grandi conquiste, soprattutto per artisti e creativi.

Capricorno

Sei nel pieno di una settimana in cui ti dovrai vivere l’amore con forte passione. Per chi invece è single e spera di creare una nuova storia ci si può anche guardare intorno, ci sono sorprese in arrivo.

Non male anche nella sfera del lavoro. In questi giorni per qualcuno arriverà una nuova buona proposta.

Acquario

Sei in quel periodo della tua vita in cui ti impelaghi in rapporti amorosi disturbati da qualche avvenimento inatteso.

Nel lavoro, manca da parte tuo la buona volontà e quell’impegno tali da dare il giusto senso dell’organizzazione. A metà settimana la fortuna subirà una battuta d’arresto.

Pesci

In questa settimana ti devi dare di cuore un po’ agli amici e trovare la giusta dose di relax. Le coppie in crisi, se hanno voglia di ricucire un rapporto avranno dalla loro parte la calma.

Domenica è previsto un bel successo sul fronte del lavoro. Per il resto sarà una settimana molto serena.

