Chi sono Ginevra e Samira, le Professoresse de L’Eredità 2021

Cenni biografici su Ginevra e Samira, Professore de “L’Eredità”.

A partire dallo scorso lunedì, Flavio Insinna è tornato al timone de “L’Eredità”, il quiz preserale di Raiuno, diretto concorrente di “Caduta libera” di Gerry Scotti, appuntamento fisso, ormai da anni, per milioni di telespettatori. Nel programma, Flavio è accompagnato dalle due “Professoresse” Ginevra Pisani e Samira Lui.

Ginevra Pisani , all’anagrafe Ginevra Francesca Pisani, è nata a Napoli, nel maggio 1998. Studia a Napoli, dove ottiene il diploma . A soli 14 anni, inizia a sfilare come indossatrice per varie case di moda partenopee. Si avvicina al mondo della televisione partecipando, come corteggiatrice, a “Uomini e Donne”. All’interno del programma condotto da Maria De Filippi, corteggia il tronista Claudio D’Angelo che alla fine del suo percorso televisivo la sceglie come compagna di vita. I due vivono una relazione che dura tre anni. In seguito alla partecipazione a “U&D”, studia dizione e canto e partecipa al film “Lui” di Paolo Sorrentino. Successivamente, viene scelta come “Professoressa” de “L’Eredità” e affianca Flavio Insinna nel programma estivo “Il pranzo è servito”. Per quanto riguarda la vita privata, dalla scorsa primavera è fidanzata con un ragazzo napoletano che si chiama Paolo, I due si sono conosciuti tramite un amico in comune, Oscar Branzani, ex tronista di “Uomini e Donne”, con il quale Paolo ha una linea di moda con shop online.

Samira Lui ha 23 anni ed è nata ad Udine, da madre italiana e padre senegalese. Modella di professione, nel 2017 partecipa a “Miss Italia” con la fascia di “Miss Friuli Venezia”, arrivando terza al concorso di bellezza e aggiudicandosi la fascia di “Miss Chef 2017”, grazie alla preparazione del Frico, tipico piatto friulano. Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui