La vedova scaltra in onda su Rai 5

Apriamo la settimana teatrale di Rai 5 Co un’opera di Carlo Goldoni, in una particolare versione. Si tratta de La vedova scaltra, nell’edizione storica curata da Wolf-Ferrari. Ttratta dall’omonima commedia di Carlo Goldoni, in quest’opera ne vedremo delle belle.

Protagonista dell’avvncente storia è una giovane nobile di origine veneziana, Rosaura Lombardi. Rimasta precocemente vedova, la ragazza vorrebbe a tutti i costi contrarre nuovo matrimonio. Si troverà pertanto a dover scegliere tra ben 4 pretendenti, che spasimano per lei davvero molto. Il fatto è che vengono tutti e quattro da diverse nazioni. Ci sta Milord Runebif, di origine inglese, dalla Francia proviene Monsieur Le Bleau, Don Alvaro di Castiglia è spagnolo, e infine l’italiano Conte di Bosco Nero.

Sul palco vedremo Antonio Cassinelli, Carlo Badioli, Aldo Noni, Agostino Lazzari, Amilcare Blafford, Renato Capecchi, Dora Gatta. Florindo Andreolli e Giorgio Onesti. Dirige l’orchestra il maestro Nino Sanzogno, per la regia di Corrado Pavolini.

