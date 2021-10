Come partecipare ad Alta Infedeltà: Nuovi modi di tradire?

Con il passare degli anni i telespettatori si sono appassionati sempre più ad “Alta Infedeltà: Nuovi modi di tradire”, il programma che va in onda su Real Time dal lunedì al venerdì e anche sul sito dell’ormai noto canale, www.realtimetv.it.

La trasmissione condotta da Perla Liberatori racconta le storie d’amore terminate purtroppo con un tradimento, tutte narrate da ogni punto di vista, ovvero quello della persona tradita, ma anche del traditore e della terza persona (l’amante).

Chiaramente, per le ricostruzioni delle storie d’amore culminate con la mancata fedeltà ci si affida al supporto di alcuni attori, mentre la voce narrante è proprio quella di Perla Liberatori. Gli episodi si dividono sostanzialmente in quattro parti: il racconto della storia d’amore, la presentazione del tradimento, la scoperta del tradimento e l’accaduto dei tre protagonisti.

Il programma è talmente coinvolgente da spingere molti fan a provare a partecipare per raccontare la propria storia. Ma come fare? Una possibile strada consiste nell’inviare una mail all’indirizzo casting@standbyme.tv; in alternativa si può telefonare al numero 06.45442074 per contattare la produzione.

Una terza opzione è quella del sito ufficiale di Real Time, dove è possibile inserire i propri dati personali, il numero di telefono e un’email attiva nella sezione “Casting”. Naturalmente le storie raccontate devono essere reali e non bisogna aver già fatto parte del cast di Alta Infedeltà.

Nel caso si venga scelti è prevista una retribuzione.

