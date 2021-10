Cotto e Mangiato ricetta dell’11 ottobre 2021: vellutata patate fagioli e vongole

La prima ricetta della settimana è leggera e gustosa. Tessa Gelisio ci prepara una vellutata patate fagioli e vongole.

La ricetta

Per questa ricetta avremo bisogno di:

1 Cipolla

Salvia

200 grammi di patate

500 grammi di vongole

440 grammi di fagioli

Brodo vegetale

Procedimento

Tagliare la cipolla e la salvia, mettere in padella con olio e soffriggere. Aggiungi le patate fai rosolare poi allunga con del brodo e fai cuocere. In una pentola con dell’olio metti ad aprire le vongole. Quando saranno pronte una quota mischiale con le patate, aggiungi i fagioli e mixa tutto insieme. Impiatta in un tegamino decorando con qualche vongola intera.

