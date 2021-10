Vite al Limite, come sta Irene Walker oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

Vi ricordate di Irene Walker, ecco quanto pesava quando ha partecipato a Vite al limite e come sta oggi

Abbiamo conosciuto Irene Walker per via della sua partecipazione a Vite al limite, programma in onda su Real Time. La donna ha raccontato la sua storia in trasmissione, era andata a vivere insieme al figlio e la sua famiglia perché non era più in grado di badare a se stessa.

La 39enne prima di rivolgersi al dottor Nowzaradan trascorreva le sue giornate mangiando, iniziò a consolarsi con il cibo quando la madre prese la decisione di lasciare il padre violento. La sua situazione degenerò quando si innamorò anche lei di un uomo violento, ebbe con lui una figlia all’età di 17 anni.

Durante i successivi due anni Irene Walker ha perso entrambi i genitori e la zia, iniziò a vivere in un rifugio per donne e bambine ma fu mandava via quando restò di nuovo incinta. Oltre alla dipendenza dal cibo iniziò anche a bere e drogarsi, per questo gli assistenti sociali le portarono via i tre figli più piccoli.

Quando arrivò a Vite al limite pesava 273 chili, per sottoporsi all’intervento chirurgico avrebbe dovuto perdere in due mesi 60 chili ma ne perse solamente 7. Dopo un anno ne aveva persi 30, ma il risultato non era ancora sufficiente per l’intervento. Il dottor Now decide di darle un’ultima possibilità, questa volta dopo 14 mesi è riuscita a perdere 68 chili.

Irene Walker non ha potuto fare subito l’intervento per via delle restrizioni anti Covid, il medico le ordinò intanto di continuare ad impegnarsi per perdere altri 10 chili in vista dell’operazione. Ad oggi non ci sono altre informazioni sulla 39enne, non è noto se abbia fatto l’intervento e se abbia perso altri chili.

Sara Fonte

