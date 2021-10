Vera Miales soffrirebbe di “gravidanza psicotica”, i telespettatori dubbiosi: “Non esiste”

Vera Miales nella casa del GF Vip 6 per dire la verità sulla presunta gravidanza: soffrirebbe di “gravidanza psicotica”, ma i telespettatori hanno dubbi

Nella puntata di lunedì 11 ottobre 2021, Vera Miales si è recata nella casa del GF Vip 6 per dire la verità sulla presunta gravidanza. Come è noto, la modella è stata immortalata con un pancino sospetto che ha fatto preoccupare il fidanzato Amedeo Goria. La Miales si è presentata in un raggiante abito da sposa in giardino, commossa davanti al suo compagno in lacrime.

“Avrei dovuto indossare un abito più costoso ma sono qui per dirti delle cose” ha esordito così la modella, dichiarando il suo desiderio di convolare presto a nozze. “Noi non siamo amici, smettila di dire che siamo amici” ha poi proseguito Miales rimproverando il fatto che Amedeo Goria non parla mai della loro storia d’amore. “Vera, tu sai che ti voglio tanto bene” ha rassicurato il fidanzato, raggiunto anche dagli altri inquilini. Dopodiché, la modella ha raccontato la verità sul suo pancino sospetto: “Io non aspetto nessun bambino purtroppo”. La Miales ha poi spiegato che non vuole essere assolutamente giudicata: “E’ una questione delicata, soffro di gravidanza psicotica“.

A quel punto, diversi telespettatori incuriositi hanno provato ad approfondire la questione, scoprendo che il termine “gravidanza psicotica”, in realtà non esiste mentre compare invece “gravidanza psicologica” o “gravidanza isterica”. Dopodiché, molti utenti su Twitter hanno iniziato a nutrire forti dubbi.

Che poveraccia sta Vera! Gravidanza psicotica ahahahah, solo per avere un paio di copertine. ? #GFvip — justagrownupgirl (@normitapatelli) October 11, 2021

comunque si chiama gravidanza ISTERICA e non psicotica #GFVIP — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) October 11, 2021

Ma pensa te.. la gravidanza psicotica mentre passano i fotografi ?? #gfvip — Antonella (@Antonel22523210) October 11, 2021

Qui per dirvi che quella nominata da Vera si chiama in realtà pseudociesi e che “gravidanza psicotica” non esiste #GFvip pic.twitter.com/XVhKnsnPJH — E poi c’è Desi (@la_bongia) October 11, 2021



Insomma, che sia stato un lapsus di Vera poiché non è ancora padrona della lingua italiana oppure uno “smascheramento” di presunte menzogne da parte dei telespettatori”? Chissà.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui