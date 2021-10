Soleil smaschera Sophie e Corona? “Ha detto che dovevi provarci con Manuel”

Durante un confronto con Sophie, l’italo-americana Sorge ha citato Fabrizio Corona poiché sarebbe artefice dei “teatrini” al GF Vip 6

E’ guerra aperta tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due da amiche sono passate a non sopportarsi più all’inteno della casa del GF Vip 6 a causa di un uomo: Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo infatti pare che abbia stretto un rapporto di amicizia con Sophie, tanto che avrebbe fatto ingelosire la Sorge. La bella italo-americana però ha assicurato di non provare minimamente interesse per Gianmaria ed è contenta che sia avvicinato alla Codegoni, poiché lo reputa molto simile a lei. Ma ci sarebbe in realtà ben altro.

Lunedi 11 ottobre 2021, Soleil e Sophie si sono confrontate durante la puntata del GF Vip 6 per discutere animatamente. A quel punto, l’influencer italo-americana ha sganciato una bomba sull’ex tronista, tirando in ballo persino Fabrizio Corona: “Ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola”. La Codegoni ha poi replicato: “Con Fabri a tavola? Con Fabria a tavola, tu dovevi provarci con Manuel. Che ti hanno detto “ci provi con Manu”. L’ex tronista ha inoltre attaccato Sorge: “Come sei scontata e cattiva guarda”. Soleil ha infine replicato: “Sono cattiva perché sono troppo vera, ricordatelo!”.

LEI NON VEDEVA L’ORA DI NOMINARE FABRIZIO CORONA #GFVIP pic.twitter.com/sF4Py1fg0W — assenzio (@asfaltofresco) October 11, 2021

Insomma, Soleil ha ipotizzato delle presunte dinamiche archietettate proprio da Corona. La Codegoni quindi avrebbe puntato su Manuel Bortuzzo per strategia come sostenuto dalla Sorge oppure per stabilire un rapporto?

