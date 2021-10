Squid Game, quando uscirà la seconda stagione della serie tv Netflix?

A poche settimane dall’uscita della prima stagione di Squid Game i fan si chiedono quando uscirà la seconda stagione della serie tv

La prima stagione della serie tv Netflix Squid Game è uscita il 17 settembre 2021 e ha conquistato subito un incredibile successo, in pochi giorni ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei titoli più visti in più di 90 nazioni.

Di che tratta la serie tv? In Squid Game centinaia di individui che hanno bisogno di denaro accettano un invito a competere in giochi per bambini. Il premio è invitante, la posta in gioco però è mortale. I fan non vedono già l’ora di guardare i nuovi episodi della seconda stagione. Quando uscirà?

Al momento non è ancora noto quando verrà trasmessa la seconda stagione dell’amatissima serie tv. La decisione non spetta solo alla piattaforma ma anche al creatore del K-drama, Hwang Dong-hyuk. Quest’ultimo al momento sta lavorando a un lungometraggio, per questo la produzione della seconda stagione potrebbe slittare. Il rinnovo potrebbe arrivare alla fine del 2023.

Dong-hyuk per realizzare da solo Squid Game nei minimi dettagli ha impiegato una decina d’anni, questa volta però potrebbe farsi aiutare da una writers’ room e da alcuni registi. Se così fosse l’uscita della seconda stagione potrebbe essere anticipata all’autunno del 2022.

Sara Fonte

