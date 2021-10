L’inserzione, edizione 1968, in onda su Rai 5

Nel mercoledì pomeriggio di Rai 5, vedremo la commedia L’inserzione. Divisa in tre atti, viene proposta la versione del 1968 andata in scena presso il National Theatre di Londra (dove debutta con il titolo The Advertisement).

Dalla creatività di Natalia Ginzburg, la storia si concentra sull’universo femminile e su quell’amore-odio che spesso si crea con il mondo maschile. L’autrice cerva cerva andare a fondo alla questione senza mancare di acume e di ironia.

La protagonista della storia è Teresa, che si separa dal marito Lorenzo. Rimasta single decide di mettere un annuncio sul giornale e affittare la stanza del suo appartamento. Inciampa così nella giovane studentessa Elena con cui stringe un rapporto amichevole ma con cui si ritroverà nemica quando la studentessa perderà la testa proprio per Lorenzo.

Sul palco vedremo Adriana Asti, Micaela Esedra, Giancarlo Prete. E poi ancora Emilia Sciarrino, Lucio Allocca

