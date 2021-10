Squid Game, quanto vale il Won coreano?

E’ una delle serie di maggiore successo degli ultimi tempi.

Ma stavolta non viene dagli Stati Uniti (come di norma accade) né dall’Europa (si veda La Casa de Papel – La Casa di Carta).

Parliamo di Squid Game, serie Netflix coreana che ha ottenuto successo in tutto il globo.

Sarà per la trama, sarà per la violenza sparsa, sarà per le musiche (una traccia particolare della colonna sonora riesce a mettere una tensione davvero importante – quella che vi proponiamo di seguito) ma Squid Game sembra davvero il trend del momento.

Riassumendo brevemente la trama, un numero importante di persone (456) con problemi economici si ritrovano coinvolti in un gioco estremamente cruento che può essere vinto solo da chi sopravvive.

Chi sopravvive ai giochi (chi perde viene ucciso) ma anche chi sopravvive alla violenza degli altri partecipanti (che non viene sanzionata).

Qual è il premio finale? Una importante cifra in denaro: ogni morte aggiunge 100000000 ? (100 milioni di Won) al montepremi finale di 45600000000 ? (45 miliardi e 600 milioni di Won).

Ma quanto vale uno Won?

Qual è la cifra per cui i concorrenti di Squid Game si scannano / si fanno scannare?

Ad oggi, uno Won coreano vale 0.00072 euro.

Una persona morta ha un valore quindi di poco più di 72000 euro (72308,24 euro – per la precisione).

Per un montepremi totale di poco meno di 33 milioni di euro (sempre per la precisione: 32972557,32).

