Cotto e Mangiato ricetta 14 ottobre 2021: croissant salati alle melanzane

Cosa ci sarà oggi nella cucina di Cotto e Mangiato? Una ricetta sfiziosa e veloce. Tessa ci prepara i croissant salati alle melanzane.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

200 grammi melanzane

200 grammi cipolla

100 ml di pomodoro

Aceto

Zucchero

Croissant

Pecorino

Procedimento

Friggere le melanzane e metterle da parte. Usando lo stesso olio in quella padella appassire le cipolle, poi aggiungere il pomodoro e lasciar cuocere. Crea un sapore leggermente agrodolce con aceto e zucchero dunque aggiungi le melanzane e fai insaporire tutto insieme. Apri i croissant, farcisci con melanzane, grattugia del Pecorino et voilà. Servi come antipasto, piatto completo o per cena.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui