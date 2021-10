Incidenti di bellezza, quali sono i nomi dei dottori protagonisti del programma?

Incidenti di Bellezza è uno dei tanti programmi di Real Time molto popolari, riproposto dopo le fortunate stagioni del 2014 e del 2015. La trasmissione affronta le conseguenze a cui devono far fronte alcune persone che hanno subito un intervento sbagliato.

In particolare, vengono narrate le vicende di uomini e donne che hanno subito danni in seguito a trattamenti estetici: non solo operazioni sbagliate, quindi, ma anche tinte errate o problemi con il botulino. I pazienti non possono che rivolgersi al team di medici esperti di “Incidenti di Bellezza”, che metteranno in campo tutta la loro esperienza e conoscenza in fatto di cosmesi per proporre agli interessati dei rimedi efficaci. Ogni episodio dura circa 50 minuti.

Ma chi sono i dottori protagonisti del programma di Real Time? Il protagonista è il dottor Vik Vijh, uno dei più famosi chirurghi plastici al mondo: lo specialista ricopre il ruolo di consulente e responsabile clinico presso l’NHS Queen Elizabeth University Hospital Birmingham. Di nazionalità inglese, il dottor Vik Vijh è specializzato in interventi di chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva.

Il dottor Vik Vijh si avvale del supporto della sua equipe, in particolare Skyler McDonald, una parrucchiera molto famosa in Gran Bretagna soprattutto per le sue collaborazioni con L’Oreal. Molto importante anche la presenza della dottoressa Sam Bunting, dermatologa molto conosciuta dal popolo dei social.

