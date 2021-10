Pomeriggio 5, Andrea Casalino sul “flirt” tra Nicola e Miriana: “Ci crede solo lui”

Andrea Casalino, secondo concorrente eliminato dal Gf Vip 6 ha espresso la sua sul presunto flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan: le sue parole a Pomeriggio 5

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, è stato ospitato in collegamento Andrea Casalino, secondo concorrente eliminato del Gf Vip 6. Come è noto, il bel modello ha legato molto nella casa, in particolare con Miriana Trevisan, con la quale sembrava nascere una bella intesa. Una volta uscito dalla casa, la bella Miriana ha instaurato un legame con Nicola Pisu, con il quale si è scambiata un bacio nella notte.

Come ha reagito Andrea Casalino? Ad intervenire è stato l0 stesso modello e attore a Pomeriggio 5. “Diciamo una forte disperazione” ha ironizzato il ragazzo in un primo momento. Sul flirt tra Miriana e Nicola, Casalino ha risposto: “Diciamo che ci crede solo lui, secondo me Miriana sta facendo il suo gioco e ci sta perché ha perso me”. Infine, il modello ha aggiunto che non è affatto innamorato della Trevisan e che si sta godendo le sue giornate fuori dalla casa.

Casalino su Miriana e Nicola: “Ci crede solo lui” ?? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/LwHDbDMICl — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 15, 2021

Insomma, Miriana è davvero interessata a Nicola oppure vuole semplicemente giocare un po’ per creare situazioni nel reality? Chissà, non rimane che scoprirlo nei prossimi giorni.

