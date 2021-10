Pomeriggio 5, D’Urso anticipa l’entrata di Guenda Goria al GF Vip 6

Barbara D’Urso svela un’anticipazione sulla puntata di stasera del GF Vip 6: entrerà Guenda Goria

Nella puntata di oggi 15 ottobre 2021 di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è tornata a parlare di gossip in particolare del Grande Fratello Vip 6. Tra i vari argomenti, anche quello della gravidanza smentita di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, attualmente recluso nella casa. Tale situazione ha fatto infuriare persino Guenda Goria, figlia di Amedeo che ha ammesso di sapere che la gravidanza della Miales non era affatto vera.

“Io sapevo già che la gravidanza non era vera. Ho voluto aspettare per capire – ha spiegato la Goria furiosa in un video – Io lo sapevo da voci di dietro le quinte e da persone che la conoscono”. “Non voglio essere cattiva ma io mi dissocio da quello che ho visto: dall’abito bianco, dal termine matrimonio, dal parlare di famiglia. Io soffro di una malattia per cui ho problemi ad avere figli. Tante donne hanno problemi – ha continuato furiosa la figlia del giornalista Amedeo – Credo che si possa fare del gossip, c’è spazio per Vera e per tutti gli altri, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze”.

Dopodiché, la D’Urso ha anticipato che questa sera Guenda Goria entrerà nella casa del Gf Vip 6 per parlare con suo padre Amedeo, in quanto a rischio eliminazione.

