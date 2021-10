Chi è Giorgia Giacobetti, la figlia di Valeria Fabrizi?

Anche i telespettatori hanno imparato a conoscere Giorgia Giacobetti, pr e organizzatrice di eventi che gestisce un’agenzia di comunicazione, “Giorgia Giacobetti Comunicazione”, fondata 16 anni fa.

Giorgia, che ha 56 anni ed è comparsa qualche mese fa su Rai 1 in occasione di una puntata di Canzone segreta, sembra aver acquisito la stessa grinta e determinazione di sua madre, Valeria Fabrizi. Ebbene sì, Giorgia Giacobetti è figlia d’arte: la sua mamma è una grande attrice italiana, che ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione e dal mondo dello spettacolo dopo aver perso il figlio Alberto quando aveva solo tre mesi.

Valeria Fabrizi ha quindi voluto occuparsi esclusivamente di Giorgia, finché la giovane non ha cominciato a costruirsi una carriera, prima laureandosi in Scienze della Comunicazione e poi entrando a lavorare nel mondo dello spettacolo. Per 12 anni Giorgia ha lavorato assieme a Maurizio Costanzo, diventando responsabile del settore casting: nel 2005 è riuscita a coronare il suo sogno, aprendo la sua agenzia di comunicazione.

E’ stata proprio la 56enne a convincere la madre a tornare sulle scene, nonostante nel 1988 sia venuto a mancare anche Tata Giacobetti, famoso cantante e membro del Quartetto Cetra, nonché marito di Valeria e padre di Giorgia. “Che darei per stare ancora tra le tue braccia”, ha scritto Giorgia Giacobetti su Instagram il 2 dicembre dello scorso anno, postando una foto che la ritrae molto piccola, in braccio al babbo, con la mamma che le aggiusta il vestitino.

