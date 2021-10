Chi è Valerio Rossi Albertini, fisico e concorrente di Ballando con le stelle?

Cenni biografici su Valerio Rossi Albertini, fisico e concorrente di “Ballando con le stelle”.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A scendere in pista sarà, tra gli altri, il fisico Valerio Rossi Albertini.

Valerio Rossi Albertini è nato a Roma, il 30 ottobre 1963. Dopo aver conseguito la Laurea con lode in Fisica all’Università “La Sapienza” di Roma con indirizzo nucleare, decide di dedicare le proprie ricerche alle nanotecnologie e le fonti di energia alternative. Consegue, quindi, il dottorato di Ricerca in scienza dei materiali, diventando il primo dottore di ricerca italiano in tale disciplina. Successivamente, in qualità di ricercatore, entra a far parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di Struttura della Materia, realizzando, con il suo gruppo di ricerca, apparecchi innovativi per indagini su dispositivi per la produzione, la conversione e l’accumulo di energia, basati sull’uso di materiali di nuova generazione e sulle nanotecnologie.

Autore di più di 130 articoli scientifici, pubblicati su riviste internazionali, dal 2005 il suo laboratorio diventa uno tra i maggiori centri pubblici per studi con i raggi X d’Italia. È responsabile delle attività applicative in ambito fisico, chimico, ingegneristico, medico e farmacologico del Laser a elettroni liberi “SPARC”, realizzato nei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN. È uno dei sei membri del comitato ESS-Italia, che coordina le attività congiunte di CNR, INFN e Sincrotrone di Trieste per la costruzione della nuova sorgente europea di neutroni in Svezia. Professore incaricato di chimica-fisica dei materiali, svolge attività divulgativa per il CNR, aderendo all’iniziativa Scienziati e Studenti per l’avvicinamento dei giovani al mondo della ricerca Dal 2006 è membro del comitato di redazione della rivista LIVE, Ricerca Scientifica e Industria. In tv, partecipa a numerose trasmissioni scientifiche e svolge il ruolo di rappresentante del CNR per gli organi di stampa in qualità di divulgatore scientifico. È docente del corso di Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’”Università di Tor Vergata”.

Maria Rita Gagliardi

